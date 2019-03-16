Эксперты извлекли данные из речевого самописца Boeing, разбившегося в Эфиопии

Специалисты из французского Бюро по расследованию авиакатастроф (BEA) получили данные из речевого самописца Boeing 737 MAX 8, разбившегося в Эфиопии. Воздушное судно принадлежало авиакомпании Ethiopian Airlines.

«Данные, содержавшиеся в речевом самописце были успешно извлечены BEA и переданы следственной группе из Эфиопии. В BEA не слушали аудиозаписи», - отмечается в публикации в Twitter.

Вместе с тем известно, что в воскресенье, 16 марта, продолжится работа с регистратором полетных данных. В четверг, 14 марта, в Париж из Эфиопии были доставлены регистратор полетных данных (FDR) и речевой самописец (CVR).

Ранее сообщалось, что на расшифровку и анализ показаний черных ящиков самолета Boeing 737 MAX 8, который потерпел крушение вблизи Эфиопии, потребуется несколько дней. С соответствующим заявлением выступил генеральный директор авиакомпании Ethiopian Airlines Теволде Гебремариам.