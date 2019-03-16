Ученые назвали опасность чрезмерного увлечения омлетами

Исследователи США из Северо-Западного университета предупредили об опасности чрезмерным увлечением яйцами. По словам ученых, это может спровоцировать риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

В частности, как уточняет jamanetwork.com, при ежедневном употреблении более двух яиц в день может увеличиться риск преждевременной смерти на 4,4%. Это связано с высоким содержанием холестерина в данном продукте. Например, одно яйцо содержится почти 186 миллиграммов этого вещества, то в трех яйцах - уже более 300 миллиграммов.

Вместе с тем ученые подчеркнули, что каждая дополнительная половина яйца, которую употребил человек, может повысить риск ранней смерти на 1,9%. По мнению ведущего автора исследования доктора Виктора Жонга, в новом исследовании учитывались также и нездоровые привычки людей – курение, плохое питания и низкая физическая активность.

Исследователи проанализировали данные почти 30 тысяч человек, средний возраст которых составил 17,5 лет. При этом более чем у пяти тысяч человек за период работы ученых были обнаружены проблемы с сердцем.

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