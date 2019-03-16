Антифашисты встретили участников марша памяти легионеров в Риге у памятника Свободы

Несколько десятков жителей Риги выразили протест маршу памяти латышского легиона «Ваффен эсэс». Эта акция в честь нацистских пособников проходит в Риге каждый год, несмотря на крайне резкую реакцию и в России, и на Западе.

16 марта считается - пока еще неофициально - днем памяти легионеров. Сегодня сотни людей, распевая песни, похожи на гитлеровские марши, беспрепятственно прошествовали по центру латвийской столицы до памятника Свободы. А вот антифашистам проводить протестную акцию не разрешили власти, им пришлось устраивать одиночные пикеты.

«Они не герои, они были убийцами, они воевали на стороне Гитлера, это признано преступным, их участие было преступным, никак не героизмом», - рассказал участник акции.

До открытых столкновений дело не дошло - благодаря многочисленным сотрудникам полиции. Как говорят в Латвийском антинацистском комитете, отрадно, что год от года участников марша легионеров становится заметно меньше.