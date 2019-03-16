«Великолепная, блистательная певица», - Лев Лещенко о Юлии Началовой

Народный артист РСФСР Лев Лещенко в разговоре со «Звездой» выразил соболезнования родным и близким Юлии Началовой, которые переживают невосполнимую утрату.

«Очень славная, милая, очень обаятельная девушка и великолепная совершенно блистательная певица. На протяжении всех ее творческих лет она показывала свой потенциал, мастерство и только совершенствовала их. Соболезную всей семье», - сказал Лев Лещенко.

В субботу вечером пиар-директор Началовой Анна Исаева сообщила, что певица скончалась в возрасте 38 лет.

По словам отца Юлии, Виктора Началова, у нее остановилось сердце из-за того, что шел воспалительный процесс, но это пока предварительные данные. Все причины предстоит выяснить.

Дата и место похорон пока не известны.