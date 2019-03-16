ГосТВ Сирии: несколько человек погибли в результате взрыва мины в провинции Дейр-эз-Зор

Четверо мирных жителей стали жертвами прогремевшего в деревне Шула сирийской провинции Дейр-эз-Зор взрыва мины, которая была заложена боевиками. Об этом сообщает Государственное телевидение Сирии.

«Четверо мирных жителей погибли, подорвавшись на заложенной террористами «Исламского государства»* мине в деревне Шула провинции Дейр-эз-Зор», - сказано в сообщении.

Еще 36 мирных граждан получили ранения в результате инцидента.

Других подробностей случившегося к настоящему моменту нет.

Ранее сообщалось, что несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Сирии продолжаются нарушения со стороны незаконных вооруженных формирований. Так, в результате обстрела боевиками населенного пункта Скальбия провинции Хама погибло двое мирных жителей.

*«Исламское государство» (ИГИЛ, ИГ) - террористическая организация, запрещенная в РФ