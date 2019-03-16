Собчак рассказала о причинах расставания с Виторганом

Телеведущая и экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом.

В эфире телеканала НТВ она намекнула, что брак заканчивается не сразу. По словам Собчак, со временем супруги накапливают взаимные претензии друг к другу, а потом в один день решают развестись.

«В какой-то момент что-то не сделал, не проводил, не купил цветов. И ты что-то делаешь не так: в бигуди пришла или огрызнулась. Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное», - заявила она.

Ксения Собчак при этом подчеркнула, что в расставании виноваты оба человека, которые не приложили нужных усилий, чтобы сохранить отношения.

Экс-кандидат на пост главы государства также рассказала, что хорошо относится к Максиму Виторгану, который продолжает общаться с их общим сыном Платоном. По ее словам, они решили оставить мальчику двойную фамилию: Виторган-Собчак.

Ранее на страницах Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram появились посты об их официальном расставании. Пара заявила, что давно живут раздельно и каждый своей жизнью.