Боевики за сутки нанесли не менее восьми ударов по городам Сирии

Боевики, действующие в Идлибской зоне деэскалации, нанесли удары по населенным пунктам в сирийских провинциях Алеппо и Латакия. Об этом рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Виктор Купчишин.

«В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Айн-Эль-Кантара провинции Латакия, Эс-Салихия и Эль-Хувайз провинции Алеппо, а также города Алеппо (три раза) и его северо-западных окраин (два раза)», - сказал он в ходе брифинга.

Напомним, что Идлибская зона деэскалации функционирует в Сирии на территории провинции Идлиб и на части территории соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама с 2017 года. Боевики, действующие здесь, несмотря на договоренности о полном прекращении боевых действий, продолжают обстреливать жилые районы мирной Сирии, а также позиции правительственных войск. В результате этих обстрелов неоднократно гибли как мирные жители, так и военнослужащие армии Сирии.

Ранее «Звезда» рассказала, как несут службу российские военные в Идлибской зоне деэскалации.

Также Купчишин рассказал также о том, что США по прежнему отказываются пропускать автобусы для эвакуации беженцев из печально известного лагеря беженцев «Рукбан», расположенного в 55-километровой зоне вокруг базы «Ат-Танф» на сирийско-иорданской границе.

Тем не менее, в Сирии готовы принять всех беженцев из лагеря. Для вывоза людей с территории лагеря постоянно дежурят около 50 автобусов.