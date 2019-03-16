Спецпредставитель США обсудит с замглавы МИД РФ ситуацию в Венесуэле

Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс планирует обсудить ситуацию в этой стране с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым 18-19 марта в Риме. Об этом сообщает Госдепартамент.

На переговорах будет обсуждаться «ухудшающаяся ситуация в Венесуэле».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале военных учений в стране. Он отметил, что комплексные военные учения «Ана Карина Роте» направлены на защиту стратегических служб страны.