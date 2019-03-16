Отец Началовой назвал причину ее смерти

Причиной смерти российской артистки Юлии Началовой стала остановка сердца, к которой привел воспалительный процесс. Об этом в комментарии РИА Новости соообщил отец Началовой.

По словам Виктора Началова, у Юлии начался абсцесс.

«Абсцесс, остановка сердца. Все это еще будет выясняться, но пока так», - сказал Началов.

В субботу вечером пиар-директор Началовой Анна Исаева сообщила, что певица скончалась в возрасте 38 лет. Дата и место похорон пока не известны.

Юлия Началова выпустила восемь музыкальных альбомов, снялась в шести фильмах, многократно участвовала в телепередачах. С пятилетнего возраста она начала петь на профессиональной сцене. Важным событием стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991—1992 годах. В 1997 году у певицы вышел сингл «Герой не моего романа». В 2003 году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

В 2005 году Юлия Началова работала ведущей программы «Ветер побед» на телеканале «Звезда».