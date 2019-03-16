«Новость шокирует» - Прохор Шаляпин выразил соболезнования в связи со смертью Началовой

Российский певец Прохор Шаляпин в разговоре со «Звездой» выразил соболезнования в связи со смертью его коллеги Юлии Началовой.

«Ушел очень талантливый человек, который с детства в музыке. Она могла столько еще создать! Она записала такой невероятный альбом с Уолтером Афанасьевым. Она создала невероятный продукт. Кто не слушал эти песни, обязательно послушайте, скачайте. Настолько досадно, что она столько еще не досказала, недопоказала, столько она могла всего еще дать», - рассказал Шаляпин.

Ранее заслуженный артист России Аркадий Укупник поделился воспоминаниями о Юлии Началовой. Он отметил, что она тонко чувствовала мелодию, была очень талантливой и бесконечно красивой девушкой.

«Очень трудно сосредоточиться, эта новость шокирует…У нас с ней есть дуэт, мы работали вместе. Она невероятно талантливая, добра и бесконечно красивая девушка», - сказал Укупник.

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова.