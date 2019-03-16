Режиссер Марлен Хуциев доставлен в реанимацию одной из клиник в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Врачи предполагают, что у деятеля культуры могло открыться желудочно-кишечное кровотечение.

93-летнему мужчине стало плохо дома, он потерял сознание. О случившемся в скорую помощь сообщил его сын.

Перед Новым годом Марлен Хуциев попал в реанимацию вместе со своей женой. Состояние обоих медики оценили как тяжелое. Супругу режиссера спасти не получилось. Сам деятель культуры был выписан из лечебного учреждения в конце февраля.

Марлен Хуциев - советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер и педагог. В 1986 году он был удостоен звания Народного артиста СССР. В 1993 году награжден Госпремией РФ.