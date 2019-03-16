«У меня до сих пор стоит ее букет» - Сергей Пенкин прокомментировал смерть Юлии Началовой

Известный российский певец Сергей Пенкин шокирован новостью о смерти Юлии Началовой. Об этом он рассказал корреспонденту «Звезды».

«Я только сейчас об этой новости узнал. Конечно, я в ужасе. У меня до сей поры ее букет дома стоит, который она мне в феврале подарила», - сказал артист.

При этом Пенкин добавил, что в его памяти Юлия Началова останется «теплой, жизнерадостной, нежной».

«Ну, конечно, это все от нервов… В шоубизнесе столько грязи, столько лести. А она, такое ощущение, как не из шоубизнеса. Она была очень теплым, добрым человеком, открытым человеком. Она была настоящая», - заявил певец.

Ранее пиар-менеджер артистки Анна Исаева сообщила, что Началовой не стало, у нее перестало биться сердце.

С пятилетнего возраста Юлия Началова начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни юной певицы стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991—1992 годах.

В 1997 году у Началовой вышел сингл «Герой не моего романа». В 2003 году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

В 2005 году Юлия Началова была ведущей программы «Ветер побед» на телеканале «Звезда».