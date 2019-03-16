Укупник поделился воспоминаниями о Началовой

Заслуженный артист России Аркадий Укупник в разговоре со «Звездой» выразил соболезнования в связи со смертью певицы Юлии Началовой.

По словам Укупника, она тонко чувствовала мелодию, была очень талантливой и бесконечно красивой девушкой.

«Очень трудно сосредоточиться, эта новость шокирует…У нас с ней есть дуэт, мы работали вместе. Она невероятно талантливая, добрая и бесконечно красивая девушка. Она была очень теплым человеком...», - сказал Укупник.

С пятилетнего возраста Юлия Началова начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни юной певицы стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991—1992 годах. В 1997 году у певицы вышел сингл «Герой не моего романа». В 2003 году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

В 2005 году Юлия Началова была ведущей программы «Ветер побед» на телеканале «Звезда».

Ранее сообщалось, что в Москве в возрасте 38 лет умерла певица Юлия Началова. В своем Instagram ее пиар-менеджер Анна Исаева написала, что у Юлии перестало биться сердце.