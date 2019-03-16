В Крыму назвали неадекватными новые санкции США

Введенные руководством США и других стран санкции в связи с инцидентом в Керченском проливе являются неадекватным решением. Такое заявление сделал руководитель Крыма Сергей Аксенов.

«Я лично давно не обращаю на это внимания и другим рекомендую не отвлекаться на неадекватные решения, которые принимаются руководством других стран, в первую очередь США», - заявил глава российского региона.

Ранее в МИД РФ заявили, что новые санкции США и Канады, которые были расширены 15 марта, не удивили, а лишь вызвали сожаление.

Перед этим США расширили список антироссийских санкций. В список попал замглавы погранслужбы России Геннадий Медведев, а также компания «Океанприбор», зеленодольский завод, ярославский судостроительный завод и ряд крымских предприятий.

Ограничительные меры также расширила Канада. Санкции коснуться 114 россиян и 15 компаний из РФ.