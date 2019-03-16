Названа предварительная причина смерти Началовой

Названа предварительная причина смерти российской певицы Юлии Началовой. По данным канала Mash, у нее могла развиться острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга.

Ранее пиар-менеджер артистки Анна Исаева сообщила, что Началовой не стало, у нее перестало биться сердце.

За ее жизнь бились лучшие врачи московских клиник с 11 марта, когда певице стало плохо и она попала в реанимацию, где ее ввели в состояние искусственной комы.

С пятилетнего возраста Юлия Началова начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни юной певицы стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991—1992 годах.

В 1997 году у Началовой вышел сингл «Герой не моего романа». В 2003 году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

В 2005 году Юлия Началова была ведущей программы «Ветер побед» на телеканале «Звезда».