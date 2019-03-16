Российская певица Юлия Началова умерла. Об этом «Звезде» сообщила ее пиар-менеджер Анна Исаева.

«Да, ее больше нет», - сообщила Анна Исаева.

В своем Instagram Исаева написала, что у Юлии перестало биться сердце.

«Час назад перестало биться сердце нашей Юли», - написала Исаева.



Врачи бились за здоровье артистки с 11 марта, она находилась в реанимации в состояниии искусственной комы.

Артистка выпустила восемь музыкальных альбомов, снялась в шести фильмах, неоднократно участвовала в телепередачах.

С пятилетнего возраста Юлия Началова начала петь на профессиональной сцене. Важным событием в творческой жизни юной певицы стала победа в телевизионном конкурсе «Утренняя звезда» в 1991—1992 годах.

В 1997 году у Началовой вышел сингл «Герой не моего романа». В 2003 году она участвовала в реалити-шоу «Последний герой».

В 2005 году Юлия Началова была ведущей программы «Ветер побед» на телеканале «Звезда».