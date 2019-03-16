Москвичей предупредили о бурном таянии снега

В воскресенье, 17 марта, в Москве существенно поднимется температура воздуха, которая будет соответствовать погоде апрельским показателям. Об этом сообщают «Метеоновости».

«Уже в воскресенье (17 марта - прим. ред.) она (температура - прим. ред.) превысит средние показатели почти на четыре градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А по климату это время бурного таяния снега», - предупреждают жителей столичного региона синоптики.

В понедельник, 11 марта, синоптики рассказали о потеплении до 20 градусов на текущей неделе.

