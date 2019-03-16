Москвичей предупредили о бурном таянии снега
В воскресенье, 17 марта, в Столичный регион придет апрельская погода.
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В воскресенье, 17 марта, в Москве существенно поднимется температура воздуха, которая будет соответствовать погоде апрельским показателям. Об этом сообщают «Метеоновости».
«Уже в воскресенье (17 марта - прим. ред.) она (температура - прим. ред.) превысит средние показатели почти на четыре градуса и будет соответствовать первой декаде апреля. А по климату это время бурного таяния снега», - предупреждают жителей столичного региона синоптики.
В понедельник, 11 марта, синоптики рассказали о потеплении до 20 градусов на текущей неделе.