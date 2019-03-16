В офисе премьер-министра Новой Зеландии пропустили письмо о готовящемся теракте

Офис премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн получил «манифест» стрелка за несколько минут до нападения. Об этом сообщает СNN со ссылкой на пресс-секретарь премьера.

По словам пресс-секретаря премьера Эндрю Кэмпбэла, письмо пришло на общую электронную почту, которым пользуются все сотрудники офиса, никто из них его не заметил.

Также известно, что 87-страничный текст, который содержит в основном антииммигрантские и антимусульманские идеи, незадолго до теракта был опубликован в соцсетях.

Инцидент произошел 15 марта. В двух мечетях округа произошла стрельба. В результате погибли 49 человек, еще 48 были госпитализированы. Премьер Новой Зеландии Джасинжа Ардерн уже назвала инцидент терактом. В настоящее время известно о задержании троих подозреваемых в причастности к нападению.