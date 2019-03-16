Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле

В Венесуэле начались комплексные военные учения. Такое заявление сделал президент страны Николас Мадуро.

«Начались комплексные военные учения "Ана Карина Роте", направленные на защиту стратегических служб страны. Мы не допустим, чтобы враги нашей родины опять украли спокойствие героического народа Венесуэлы», - написал глава государства в своем Twitter.

По словам президента, целью учений является защита национальных систем электро- и водоснабжения на фоне блэкаута, который длился несколько дней.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро пообещал «мощные» изменения в работе правительства страны. Он подчеркнул, что намерен объявить о них «очень скоро».