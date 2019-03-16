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Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле

Роман Захаров
19:20 16.03.2019
Комплексные военные учения «Ана Карина Роте» направлены на защиту стратегических служб страны.
Мадуро объявил о начале военных учений в Венесуэле
© Фото: VENEZUELAN PRESIDENCY, imago stock&people, Globallookpress

В Венесуэле начались комплексные военные учения. Такое заявление сделал президент страны Николас Мадуро.

«Начались комплексные военные учения "Ана Карина Роте", направленные на защиту стратегических служб страны. Мы не допустим, чтобы враги нашей родины опять украли спокойствие героического народа Венесуэлы», - написал глава государства в своем Twitter.

По словам президента, целью учений является защита национальных систем электро- и водоснабжения на фоне блэкаута, который длился несколько дней.

Ранее сообщалось, что Николас Мадуро пообещал «мощные» изменения в работе правительства страны. Он подчеркнул, что намерен объявить о них «очень скоро».

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