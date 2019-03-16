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В московском парке Зарядье показали крымские пейзажи

Даниил Левин
19:00 16.03.2019
Почувствовать крымскую весну в центре Москвы можно в течение трех дней. На тринадцати площадках запланировано более трехсот мастер-классов и выступления творческих коллективов.
© Фото: Московские сезоны, VK

В Москве отмечают пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В столице проходит фестиваль «Крымская весна». В парке Зарядье открылась выставка с крымскими пейзажами художников XIX – XX веков. Шуточные драки на мечах, традиционные мелодии в исполнении гармониста - игры, отлично известные в Крыму, но для москвичей незнакомые. Теперь с ними может ознакомиться каждый житель и гость столицы.

«Я никогда не видел в центре Москвы столько много крымских названий. Город Алушта, город Бахчисарай, город Судак - ребята играют. Я вижу нашу рыбку, в конце концов – барабульку. Слушайте, ну это же чудо!», - рассказал житель Севастополя Сергей Живков.

На фоне «Исторического музея» установили знаменитый херсонесский маяк. Рядом стоят ипарисы, обычно растущие на берегу моря. Здесь сегодня все - будто в Крыму. И представители национальностей, проживающих на полуострове.

Туристы из Судана даже представить не могли, что во время поездки в Москву смогут оказаться сразу в двух местах. Хоть погода в столице не такая теплая, как сейчас в Крыму, теплолюбивые африканцы греться в музеях или ресторанах не спешат.

«Очень-очень красиво! Очень интересная история! Я считаю, что у вас такое славное прошлое - крайне насыщенное и яркое», - рассказал Мухамед.

Почувствовать крымскую весну в центре Москвы можно в течение трех дней. На тринадцати площадках запланировано более трехсот мастер-классов и выступления творческих коллективов, чтобы каждый смог познакомиться с Крымом и погрузиться в праздничную атмосферу.

События Крымской весны 2014 года отражены в художественном фильме Алексея Пиманова «Крым». Это история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе. Главным героям в непростые дни исторических перемен предстоит сделать нелегкий выбор. Впервые на телевидении киноленту покажут 16 марта. Смотрите в 21:25 на телеканале «Звезда».

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