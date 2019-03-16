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Очевидец нападения на мечеть в Новой Зеландии рассказал, как пытался остановить стрелка

Роман Захаров
18:56 16.03.2019
По словам одного из прихожан, он пытался отвлечь нападавшего, чтобы спасти жизни других верующих.
© Фото: Xinhua, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Один из свидетелей стрельбы в мечети в Новой Зеландии Абдул Азиз сообщил журналистам, как пытался переключить на себя внимание нападавшего.

По словам Азиза, которые приводит Sky News, он находился в мечети с четырьмя детьми. После того, как началась стрельба, мужчина выбежал из здания, чтобы оказать сопротивление злоумышленнику.

Очевидец схватил устройство для считывания данных с кредитных карточек и планировал использовать его в качестве оружия. Нападавший в тот момент уже направлялся к своей машине. Мужчина бросил в него устройство, после чего преступник открыл по нему огонь.

«Он взял еще одно оружие, направил его в мою сторону и начал стрелять, однако я просто увернулся между автомобилями и побежал. Я планировал, что он пойдет за мной на автостоянку и это спасет жизни прихожан, но он, скорее всего, не видел меня», - рассказывает Азиз.

Потом мужчина увидел оружие, которое оставил стрелок, поднял его и начал кричать, что он находится снаружи, пытаясь привлечь внимание нападавшего. При этом очевидец отмечает, что в ружье, которое он подобрал, уже не было патронов.

Затем, согласно рассказу Абула Азиза, стрелок опять вернулся к автомобилю и залез внутрь. Тогда очевидец атаки кинул в окно транспортного средства найденное им оружие и разбил стекло. После этого, утверждает мужчина, стрелок «испугался, начал ругаться и уехал». Азиз, по его словам, пытался преследовать преступника, но тому удалось скрыться.

Трагический инцидент случился 15 марта. В двух новозеландских мечетях произошла стрельба. В результате погибли 50 человек, десятки были госпитализированы.

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