Националисты забросали свиньями здание администрации Порошенко: видео

В центре Киева националисты собрались на протесты, связанные с коррупцией в оборонной сфере Украины. На митинг пришла Вера Савченко, сестра арестованного нардепа Надежды Савченко.

Активисты прошли от центра Киева к зданию администрации Порошенко. Там они забросали полицейских игрушечными свиньями. Под этими действиями националисты подразумевали протест Свинарчуку - первая фамилия бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого обвиняют в коррупции.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в связи с информацией о коррупции в оборонной сфере.