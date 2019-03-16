Зеленский обошел Порошенко и Тимошенко в рейтинге кандидатов в президенты Украины

Украинский шоумен и юморист Владимир Зеленский остается лидером президентской гонки на Украине. Это следует из итогов опроса, проведенного международной компанией Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens. Результаты исследования публикует издание «Новое время».

Согласно опросу, проведенному в период с 23 февраля по 4 марта, то есть за три недели до выборов президента Украины, в условном первом туре за Зеленского проголосуют 24% респондентов. За действующего главу государства готовы отдать свои голоса 20% опрошенных, а за экс-премьера Юлию Тимошенко - 13%.

При этом артист одержал бы победу на выборах президента Украины в случае выхода во второй тур как с Порошенко, так и с Тимошенко. Если бы Зеленскому пришлось противостоять Порошенко, то за шоумена проголосовали бы 52% против 44% в пользу действующего главы. Еще большим оказался бы отрыв Зеленского от Тимошенко - 55% против 41%.

Ранее кандидат в президенты Украины от партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский в видеообращении к подписчикам рассказал о давлении со стороны киевских властей, оказываемом на него в рамках президентской гонки.

Напомним, выборы президента Украины назначены на 31 марта.