Пять лет вместе: как Крым отмечает годовщину воссоединения с Россией

По всей России сегодня отмечают историческое событие - пятую годовщину воссоединения Крыма со страной. 16 марта 2014 года состоялся референдум, и жители полуострова сделали свой выбор. Изменения, которые произошли за это время, впечатляют. Как и размах празднования - народные гуляния, концерты, выставки, масштабный авто-мотопробег. А в Артеке даже снова провели референдум – детский.

Шумно сегодня на всех дорогах полуострова. С утра автомобилисты и байкеры начали формировать колонны. И в назначенный час самый массовый в истории Крыма пробег стартовал по маршруту Симферополь-Севастополь по новой федеральной трассе Таврида.

Праздничной колонне везде зеленый свет. Другие водители уступают дорогу. Участники сделали остановку у подножия горы Гасфорты. Там они развернули гигантский триколор. Флаг такой большой, что его держат 50 человек.

На южном берегу Крыма у подножия Легендарного Аю-Дага, в детском лагере Артек сегодня не просто вспоминают референдум, а даже и повторяют.

Детское голосование в Артеке проходило почти по-взрослому. Впрочем, здесь к этой истории, как и в целом к истории своей страны, исключительно серьезно отношение. Урны для голосования, сотни человек на избирательном участке и бюллетени. Явка на избирательные участки, как и пять лет назад, зашкаливает.

Итальянский фотограф и блогер Джорджио Бьянки прилетел в Крым с полным чемоданом аппаратуры, чтобы сделать фотоотчет о годовщине крымской весны. И о том, как за пять лет регион преобразился, ведь европейские СМИ такого не покажут.

«Политики в Европе просто не хотят понимать, что здесь на самом деле произошло. Они видят ситуацию поверхностно. И они не берут в расчет историю региона. Прошлое это то, что может повлиять на будущее. Я считаю, что если бы не референдум, здесь бы был жесточайший кризис», - рассказал фотограф Джорджио Бьянки.

Тогда в 2014 году все показали цифры. 93 с лишним процента проголосовавших за воссоединение с Россией. Сейчас все о том же говорят участники референдума.

Концерты, праздничные шествия, флешмобы и фестивали. Торжества идут по всему полуострову. Юбилейный, пятый год крымской весны отмечают с размахом. Гимн России спели все народы Крыма - русские, украинцы и татары.

События Крымской весны 2014 года отражены в художественном фильме Алексея Пиманова «Крым». Это история о любви, вере и чести, о силе духа и настоящей дружбе. Главным героям в непростые дни исторических перемен предстоит сделать нелегкий выбор. Впервые на телевидении киноленту покажут 16 марта. Смотрите в 21:25 на телеканале «Звезда».