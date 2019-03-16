В Крыму назвали ситуацию со скифским золотом попыткой грабежа

Требования украинских властей отдать им крымскую коллекцию скифского золота являются попыткой грабежа. Такое мнение высказал вице-премьер правительства Крыма Георгий Мурадов.

«Я бы охарактеризовал политические требования со стороны Киева как попытку грабежа, а колебания европейских музейщиков - как пособничество этому грабежу», - приводит РИА Новости слова Мурадова.

При этом вице-премьер добавил, что, согласно условиям контракта, отправленные на выставку в Амстердам экспонаты должны быть возвращены музеям. Мурадов также напомнил, что ЮНЕСКО подтверждает право народов на сохранение культурных ценностей, а скифское золото является достоянием народа Крыма.

Состоящая из почти 2 тысячи экспонатов коллекция скифского золота «Крым - золотой остров в Черном море» была вывезена из четырех крымских музеев на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - до того, как Крым воссоединился с Россией. После завершения экспозиции в августе 2014 года, когда полуостров вошел в состав РФ, российская и украинская стороны, считающие коллекцию своей собственностью, не могут решить, кому следует вернуть артефакты.

Ранее стало известно, что апелляционный суд Амстердама может вынести вердикт по дальнейшей судьбе коллекции скифского золота 11 июня 2019 года.