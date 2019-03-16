МВД и Минэкономразвития не смогли договориться об изменении формата экзамена на права

МВД и Минэкономразвития не смогли договориться по проекту реформы экзаменов на получение водительских удостоверений. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на источник в Госавтоинспекции.

Согласно материалу, в результате встречи представители ведомств составили протокол и таблицу разногласий. Министерство внутренних дел направит эти документы, а также проект постановления правительства в Минюст.

В начале года ГИБДД предлагала ввести единый экзамен для получения водительских удостоверений вместо привычного разделения на площадку и город. Согласно проекту, у кандидатов сперва будут проверять навыки вождения на закрытых площадках, а после - в условиях городского движения. По словам руководителя Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ Михаила Черникова, подобный формат избавит кандидатов от повторного посещения экзамена.

В Министерстве экономического развития это предложение подвергли критике. В ведомстве полагают, что общее тестирование увеличит число экзаменуемых на дорогах городов, поскольку в существующей системе в случае неудачи будущие водители пересдают экзамен на автодроме. При этом в МЭР напомнили, что в 2017 году с первого раза площадку сдали лишь 44% претендентов, а город - 34%.

Также, согласно позиции Минэкономразвития, первоначальные навыки управления транспортным средством можно проверять на автоматизированных автодромах, не предусмотренных новым постановлением ГИБДД. В МЭР подчеркивают, что после отказа от таких автодромов возрастет время проведения испытания и число результатов, которые зависят от субъективного мнения экзаменатора.

Как резюмирует издание, теперь судьбу документа будут решать Минюст и правительство.

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