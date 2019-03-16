Украинские националисты вышли с протестами к зданию администрации президента

В центре Киева начались протесты украинских националистов, которые требуют привлечь к ответственности окружение Порошенко за коррупцию в оборонной сфере.

Сначала националисты установили импровизированную сцену на майдане Независимости, а потом пошли к зданию администрации президента. Всем желающим раздали игрушечных поросят, которыми участники кидались в сторону здания администрации. Такая акция имеет подтекст. Свинарчук - первая фамилия бывшего заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, которого обвиняют в коррупции.

Вместе с остальными участниками протестовала Вера Савченко, сестра находящейся под стражей депутата Верховной рады Надежды Савченко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко подписал указ об увольнении первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского в связи с информацией о коррупции в оборонной сфере.