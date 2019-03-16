В Кремле допускают встречу Путина с посетившим Крым кандидатом на выборах в Европарламент

В Кремле не исключают возможной встречи российского президента Владимира Путина с посетившим Крым кандидатом на выборах в Европарламент Тьерри Мариани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Ранее кандидат на выборах в Европейский парламент, президент ассоциации «Франко-российский диалог», бывший министр транспорта Франции Тьерри Мариани заявил, что надеется на проведение встречи с президентом России Владимиром Путиным.

13 марта французская делегация побывала в Крыму с визитом, приуроченным к пятилетию воссоединения полуострова с Россией.

В Крыму 16 марта встречают пятую годовщину референдума, по итогам которого полуостров воссоединился с Россией. Тогда крымчане большинством голосов выбрали присоединение к РФ.