Опередил охрану: губернатор Закарпатья вырвал фото, которое активист пытался показать Порошенко

Глава Закарпатской области Геннадий Москаль вырвал фотографию из рук мужчины, который намеревался показать снимок украинскому лидеру Петру Порошенко. Инцидент произошел во время приезда президента в Ужгород.

Видеозапись инцидента была опубликована в социальных сетях. На кадрах видно, что глава государства идет вдоль толпы людей и пожимает собравшимся руки. Кто-то из пришедших задает Порошенко вопрос: «Почему вы преследуете Анатолия Шария?». В этот момент неизвестный мужчина показывает президенту фотографию. Охранники украинского лидера начинают вырывать снимок, однако их опережает Москаль. Он выхватывает фото, комкает его и бросает в толпу.

Ранее сообщалось, что в ходе встречи с жителями города Александрии Кировоградской области Украины президент страны Петр Порошенко бесцеремонно похлопал по щеке девушку, которая спросила главу государства, зачем тот преследует Анатолия Шария.

Анатолий Шарий - украинский журналист, видеоблогер, систематически критикующий действия официального Киева.