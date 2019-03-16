В Волгограде прохожий нашел живых летучих мышей в помойке: видео

В Волгограде прохожий нашел в мусорном баке несколько пакетов, в которых оказались живые летучие мыши вперемешку со стекловатой.

Прохожий хотел помочь животным и выпустил мышей из одного пакета. Для спасения остальных волгоградцы позвонили волонтерам. Как сообщает «Волгоградская правда.ру», мыши зимовали в утеплителе на балконе местной жительницы. Ей надоел бесконечный писк животных и она избавилась от них. В соцсетях раскритиковали такой поступок женщины и назвали его жестоким и варварским.

По словам зоозащитников, они намерены написать заявление и в полицию из-за нанесения ущерба экологии региона. Мышам положено находиться в спячке в это время года. Скорее всего, найденные животные не смогут уснуть.