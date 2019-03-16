Дым, взрывы гранат и резиновые пули: в Париже начались столкновения «желтых жилетов» с полицией

Очередная акция движения «желтых жилетов» в Париже переросла в масштабные столкновения с местными стражами порядка.

Тысячи участников собрались у Триумфальной арки и прошлись по прилегающим улицам в Париже. Из-за того, что некоторые манифестанты разными способами провоцировали полицейских, силовикам пришлось применить слезоточивый газ, дымовые шашки и водомет.

Как передает РИА Новости, в настоящий момент «желтые жилеты» собрались возле подножия Триумфальной арки, в самом начале Елисейских Полей. Над площадью висит густой дым от шашек и файеров. Очень часто слышны хлопки от взрывов шумовых гранат. Манифестанты забрасывают правоохранителей камнями и попавшимся под руку мусором.

Полиция, в свою очередь, время от времени пытается разогнать толпу и выдавить ее с площади. В ход идут, в том числе, резиновые пули.

Ранее стало известно, что продюсера видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах «желтых жилетов» во Франции.