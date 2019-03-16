«Никакой операции не было» - представитель Началовой прокомментировала состояние певицы

Показатели жизненно важных органов российской певицы Юлии Началовой после операции улучшились. Об этом рассказала ее представитель Анна Исаева в комментарии радио «Комсомольская правда».

По ее словам, операция была проведена несколько дней назад.

«Во-первых, очаг заражения никогда не был на ступне. Начнем с этого. Во-вторых операции никакой сегодня не было. Ее оперировали несколько дней назад», - сообщила Исаева.

Ранее издание StarHit сообщило о том, что Началова перенесла операцию на ноге. Позже у нее открылось кровотечение, которое врачи благополучно купировали.

«Как она себя чувствует после операции - лучше. Значительно лучше. Показатели жизненно важных органов улучшились», - добавила Исаева.

Представитель артистки добавила, что состояние Юлии Началовой остается стабильно тяжелым, и она до сих пор находится в искусственной коме.