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Российский журналист получил ранение на протестах «желтых жилетов» во Франции

Анастасия Евдокимова
15:11 16.03.2019
Журналист направляется в больницу.
© Фото: Julien Mattia ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Продюсера видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах «желтых жилетов» во Франции в то время, когда он вел трансляцию. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньянян.

«Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах желтых жилетов», - сообщила Симоньян.

По ее словам, журналист направляется в больницу.

По предварительным данным, журналист мог получить ранение из-за попадания в ногу резиновой пулей или булыжником.

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