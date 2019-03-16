Российский журналист получил ранение на протестах «желтых жилетов» во Франции

Продюсера видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах «желтых жилетов» во Франции в то время, когда он вел трансляцию. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньянян.

«Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах желтых жилетов», - сообщила Симоньян.

По ее словам, журналист направляется в больницу.

По предварительным данным, журналист мог получить ранение из-за попадания в ногу резиновой пулей или булыжником.