Российский журналист получил ранение на протестах «желтых жилетов» во Франции
Журналист направляется в больницу.
© Фото: Julien Mattia ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Продюсера видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах «желтых жилетов» во Франции в то время, когда он вел трансляцию. Об этом сообщила главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньянян.
«Продюсера нашего видеоагентства Ruptly ранили в ногу на протестах желтых жилетов», - сообщила Симоньян.
По ее словам, журналист направляется в больницу.
По предварительным данным, журналист мог получить ранение из-за попадания в ногу резиновой пулей или булыжником.