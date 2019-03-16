Дочь Кокшенова ничего не знает о сердечном приступе у актера

Дочь актера Михаила Кокшенова Алевтина не знает об ухудшении состояния здоровья своего отца. Об этом она заявила в беседе с корреспондентом «Звезды», комментируя появившиеся в СМИ слухи о том, что артист перенес сердечный приступ.

«Я не могу вам сказать (о том, как в настоящий момент чувствует себя Михаил Кокшенов - прим. ред.) Я сейчас не нахожусь с ним рядом, я сейчас на работе. Но на днях мы с ним общались, было все хорошо», - сказала Алевтина Кокшенова.

Ранее стало известно, что у известного артиста произошел сердечный приступ и врачи уже оказывают ему необходимую помощь. Позже эти сообщения опровергла сиделка Кокшенкова.

Михаил Кокшенов родился 16 сентября 1936 года. Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист, Народный артист РФ. Кокшенов снялся более чем в 100 фильмах, где чаще всего выступал в комическом амплуа различных простаков. Наиболее известен ролями в фильмах «Женя, Женечка и „катюша“», «Даурия», «Не может быть!» и многих других.

