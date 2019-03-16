По льду Байкала на скорости 218 км/ч: российский лыжник установил рекорд Гиннеса

Российский спортсмен Алексей Куканов установил новый мировой рекорд. Он проехал по льду озера Байкал на лыжах со скоростью 218 километров в час.

Видео трюка опубликовано в Сети. На кадрах молодой человек, привязанный тросом к мотоциклу мчится на лыжах по поверхности заледеневшего озера.

Таким образом, он побил рекорд Гиннеса по скийорингу. Об этом сообщил на своей странице в Facebook один из организаторов фестиваля скорости на льду озера «Байкальская миля» Андрей Сурков.

Предыдущий рекорд был установлен на том же фестивале самым юным участником соревнований, девятилетним спортсменом из команды Yakhnich Motorsport Ярославом Карпушиным.