На горе Гасфорта развернули самый большой в мире флаг РФ

В Севастополе развернули самый большой в мире флаг Российской Федерации, площадь которого составляет полторы тысячи квадратных метров. Историческое событие произошло на горе Гасфорта, в честь пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Флаг вынесли на руках и развернули представители мотоклуба «Ночные волки», а также ополченцы Донбасса.

Флаг уникален и занесен в книгу рекордов России и мира, как самый большой государственный символ, который был представлен в воздушном пространстве. Его площадь составляет 1,5 тысчи квадратных метров.

Ранее, на двух воздушных шарах, триколор подняли в небо над городом Звенигород.

Еще раньше государственный флаг РФ побывал на льду озера Байкал, в районе острова Ольхон, а в прошлом году его развернули в Арктике, на дрейфующей льдине.