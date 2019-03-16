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На горе Гасфорта развернули самый большой в мире флаг РФ

Ян Брацкий
14:10 16.03.2019
Флаг развернули в заключении автомотопробега Симферополь – Севастополь - Гора Гасфорта, в котором приняли участие все желающие.

В Севастополе развернули самый большой в мире флаг Российской Федерации, площадь которого составляет полторы тысячи квадратных метров. Историческое событие произошло на горе Гасфорта, в честь пятилетней годовщины воссоединения Крыма с Россией.

Флаг вынесли на руках и развернули представители мотоклуба «Ночные волки», а также ополченцы Донбасса.

Флаг уникален и занесен в книгу рекордов России и мира, как самый большой государственный символ, который был представлен в воздушном пространстве. Его площадь составляет 1,5 тысчи квадратных метров.

Ранее, на двух воздушных шарах, триколор подняли в небо над городом Звенигород.

Еще раньше государственный флаг РФ побывал на льду озера Байкал, в районе острова Ольхон, а в прошлом году его развернули в Арктике, на дрейфующей льдине.

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