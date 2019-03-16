«Вчера была мобилизация, а сегодня никого» – россиянка из Новой Зеландии рассказала о работе полиции после теракта

Проживающая в Новой Зеландии россиянка Алена Уланова рассказала «Звезде» подробности страшных событий последних двух дней, когда в городе Крайстчерч произошла стрельба в местных мечетях, в ходе которой погибло по меньшей мере 50 человек.

Она подтвердила, что информация, распространяемая новозеландскими СМИ – единственно правдива, так как они освещают исключительно произошедший инцидент. Девушка отметила, что расстрелы происходили быстро и не заняли много времени и поделилась радостью того, что рядом с мечетью не оказалось ее знакомых. Также Уланова рассказала, что уже на следующий день после трагического происшествия правоохранители сняли все усиления в городе.

«Сейчас до сих пор перекрыты дороги, места, где был совершен теракт, где арестовали преступника. Кроме этого усиленных мер безопасности нет. Вчера были мобилизованы все силы, а сегодня тихо и мало людей», — поведала Уланова.

Девушка отметила, что Новая Зеландия – многонациональная страна, и все в ней привыкли к этому и спокойно уживаются друг с другом.

«Страна спокойная и дружелюбная, столкновений разных национальностей никогда не было. Для всей страны это большой шок, никто не ожидал таких происшествий и последствий», — поделилась Алена.

Она подчеркнула, что новозеландцы столкнулись с подобным явлением впервые в своей жизни, поэтому не знают, как реагировать и что делать дальше; по мнению Улановой, страх после расстрела остался у всех людей, «его просто не может не быть».

Напомним, теракт произошел в пятницу, 15 марта. В двух мечетях произошла стрельба, в результате которой погибли 50 человек, еще 48 были госпитализированы. В настоящее время известно о задержании троих подозреваемых в причастности к нападению. Одного из них, 28-летнего Брентона Тарранта, суд округа решил оставить под стражей до 5 апреля.