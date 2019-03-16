Гуайдо заявил о получении контроля над нефтяной компанией Citgo

Лидер оппозиции Венесуэлы и самопровозглашенный временный президент Боливарианской республики Хуан Гуайдо объявил о контроле над Citgo.

Это подразделение государственной нефтяной компании PDVSA в США. Накануне Вашингтон продлил до конца апреля лицензию на осуществление некоторых сделок для ее дочерних предприятий.

При этом в Белом доме подтвердили, что средства компании останутся заблокированы и не могут быть получены правительством законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

«У нас есть контроль над Citgo и лицензия для продолжения деятельности компании», - написал Гуайдо на своей странице в Twitter.

В конце февраля стало известно о новых выборах в совет директоров Citgo. Кандидатов назначила оппозиция Латиноамериканской страны.

В настоящее время ведутся поиски главы компании. Правление Citgo уже объявило о разрыве отношений с PDVSA.

Вашингтон обложил санкциями администрацию головной компании 28 января. Все ее активы, находящиеся в юрисдикции США, заблокированы.

Речь о сумме в семь миллиардов долларов.