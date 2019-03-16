Жители Красноярского края сообщили о падении метеорита

В небе над Красноярским краем взорвался метеорит. Падение небесного объекта попало в объектив видеокамеры одного из очевидцев.

Кадры опубликованы в социальной сети Instagram.

Раскаленный космический булыжник оставил яркий след в небе над поселком Тура, что находится в Эвенкийском автономной округе.

На опубликованных видеокадрах видно, как метеор, оставляя за собой огненный след, быстро проносится в направлении земли.

В настоящий момент доподлинно не известно, что же упало в Эвенкии – метеорит или ступень космической ракеты. Экспертам еще предстоит ответить на этот вопрос.

В ближайшее время к предполагаемому месту падения космического посланца, расположенного в отдаленных районах, направится экспедиция.

Аналогичное зрелище могли наблюдать жители Венесуэлы 10 февраля 2019 года. На территорию Латиноамериканской страны также упал метеорит.

В социальных сетях местные жители опубликовали также кадры крупного пожара, который был вызван падением небесного тела.