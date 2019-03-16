В МИД России пообещали ответ на санкции ЕС из-за инцидента в Керченском проливе

В Министерстве иностранных дел России сделали заявление по поводу антироссийских санкций, введенных Евросоюзом из-за инцидента в Керченском проливе.

В ведомстве назвали ситуацию «лицемерным и циничным предлогом» для составления новых санкционных списков.

«Речь идет о сотрудниках пограничной службы ФСБ РФ, которые мужественно выполняют свой долг по защите государственной границы страны», — говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отдельно подчеркивают, что в вину россиянам вменяется пресечение «организованной киевскими властями грубой провокации». В МИД пообещали не оставлять без ответа введенные Евросоюзом санкции и назвали решение ЕС «безответственным путем, поощряющим Киев к продолжению политики провокаций».

Ранее ЕС ввел санкции против восьми россиян из-за инцидента в Керченском проливе. Отдельно в списке выделены начальник погрануправления ФСБ России по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников.

Напомним, утром 25 ноября 2018 года Пограничное управление ФСБ РФ по Республике Крым сообщило о пересечении украинскими военными кораблями границы России и их движении к Керченскому проливу. Никаких заявок от украинской стороны не поступало, корабли осуществляли опасные маневры и не подчинялись законным российским требованиям. В результате совершенных ими противоправных действий моряки украинского флота были задержаны.