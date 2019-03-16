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МИД РФ уведомил Вашингтон об ответных шагах, в случае размещения США вооружений в Европе

Ян Брацкий
12:28 16.03.2019
В МИД РФ подчеркнули, что Москва будет реагировать на действия Вашингтона в Европе на принципах взаимности.
МИД РФ уведомил Вашингтон об ответных шагах, в случае размещения США вооружений в Европе
© Фото: ТРК «Звезда»

Москва готова к принятию ответных мер на действия Вашингтона, для сохранения баланса в сфере Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко.

Однако, соответствующие виды вооружений появятся в европейской части России только в ответ на размещение соответствующих сил и средств США в Европе, подчеркнул дипломат.

«Если возобладают интересы обеспечения безопасности и европейцы действительно не хотят превращения континента в плацдарм для размещения американских сил и полного военно-политического и геополитического подчинения США, то они должны воспротивиться этим планам, если они реально появятся», - уточнил замминистра иностранных дел.

Белый дом заявил о приостановке членства США в ДРСМД 2 февраля 2019 года. В качестве аргумента, Вашингтон избрал тактику бездоказательных и бессмысленных обвинений в адрес Москвы, которая, по его мнению, нарушила положения договора.

Москва аргументированно и доказательно все упреки в свой адрес опровергла и предупредила о зеркальном ответе на действия заокеанских партнеров.

При этом Владимир Путин заявил, что Россия не будет втягиваться в затратную для себя гонку вооружений.

При этом глава государства отметил, что Кремль всегда готов к диалогу во имя стабильности и безопасности.

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