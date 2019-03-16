В следственном управлении на транспорте опровергли опасное сближение самолетов в Шереметьево

Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) прокомментировало «Звезде» сообщение о сближении двух самолетов в столичном аэропорту Шереметьево.

«Пока не подтверждаем», — заявили в ведомстве.

Таким образом, в ММСУТ не подтвердили появившуюся ранее информацию о близкой катастрофе грузового и пассажирского самолетов в Шереметьево.

Напомним, в качестве участников инцидента называются британский грузовой Boeing и российский самолет, летевший рейсом Москва – Пекин. Предположительно, причиной сближения стало то, что «грузовик» не смог совершить посадку с первого раза, а заходя на второй круг, не учел при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер.