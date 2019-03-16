В следственном управлении на транспорте опровергли опасное сближение самолетов в Шереметьево
В ММСУТ не подтвердили появившуюся ранее информацию о близкой катастрофе грузового и пассажирского самолетов.
© Фото: Leonid Faerberg, Transport Photo Images, Globallookpress
Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) прокомментировало «Звезде» сообщение о сближении двух самолетов в столичном аэропорту Шереметьево.
«Пока не подтверждаем», — заявили в ведомстве.
Таким образом, в ММСУТ не подтвердили появившуюся ранее информацию о близкой катастрофе грузового и пассажирского самолетов в Шереметьево.
Напомним, в качестве участников инцидента называются британский грузовой Boeing и российский самолет, летевший рейсом Москва – Пекин. Предположительно, причиной сближения стало то, что «грузовик» не смог совершить посадку с первого раза, а заходя на второй круг, не учел при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер.