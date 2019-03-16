СМИ сообщили о срочной операции, проведенной Юлии Началовой

Российская певица Юлия Началова перенесла операцию, которую ей сделали врачи, в надежде спасти жизнь исполнительницы.

Потребовалось экстренно хирургическое вмешательство, отмечает портал Super.

Медики сделали операцию на ноге Началовой. Сейчас он пытаются остановить сильное кровотечение, отмечает издание.

Ранее, лечащий врач артистки Василий Шуров, который лечил ее от подагры полгода назад, рассказал, что болезнь певица запустила в США. Лечение заокеанскими специалистами Шуров признал неэффективным.

Анна Исаева, представитель певицы, в одном из интервью заявила, что ее состояние не ухудшалось и никакого отека мозга, о котором писали некоторые СМИ, у Началовой нет.

Перед этим в Сети появилась информация о резком ухудшении состояния здоровья певицы.

В срезу, 13 марта, ее отец прокомментировал «Звезде» состояние дочери, оценив его, как «очень тяжелое».