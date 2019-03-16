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«Cложно было сохранять спокойствие»: россияне рассказали подробности атаки на мечети в Новой Зеландии

Ян Брацкий
11:31 16.03.2019
В результате вооруженного нападения на прихожан двух мечетей было расстреляно 50 человек, десятки раненных находятся в больницах города.
«Cложно было сохранять спокойствие»: россияне рассказали подробности атаки на мечети в Новой Зеландии
© Фото: David Alexander ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Россияне, которые чудом избежали столкновения с вооруженным террористом в Новой Зеландии, рассказали, как им удалось спастись во время кровавой бойни в городе Крайстчерч.

Накануне, житель Австралии Брентон Таррант, вместе с подельниками, отправился в местную мечеть и расстрелял всех, кто пришел на утреннюю молитву.

Жительница городка Крайстчерч Вита Тасман, которая переехала в него из Санкт-Петербурга 17 лет назад, рассказала телеканалу «360», что во время атаки на прихожан находилась в правительственном здании и возможно это спасло ей жизнь.

Когда раздались звуки первых выстрелов, охрана учреждения заблокировала двери и запретила людям выходить на улицу. Подробности случившегося Вита узнала их Интернета.

«Нам ничего не рассказывали. Я зашла на страницу в Facebook и оттуда узнала. Это было жутко. Я поняла, что это совсем рядом. Стрелки разбежались. Их поймать еще не успели, и они могли в любой момент оказаться в нашем здании! Было сложно сохранять спокойствие», - рассказала россиянка о своих впечатлениях.

В здании министерства социальной политики, где она оказалась во время стрельбы в мечети, Вита Тасман провела около двух часов. Только спустя это время, полиция позволила людям выйти на улицу и вернуться в свои дома.

Еще одна наша соотечественница, Елена Голубкова, которая живет в Новой Зеландии последние три года, вовсе приняла всеобщую панику за последствия землетрясения. Крайстчерч находится в сейсмоактивной зоне и оснащен системами экстренного оповещения.

«Мне очень повезло. Мой сын не пошел в школу, так как ему назначили встречу. Мы как раз с нее возвращались, когда все произошло. Проезжали мимо центральной мечети буквально за десять минут до появления этого человека. Мы приехали домой, я услышала сирены», - призналась Елена Голубкова, вспоминая события того страшного дня.

Ранее, в телефонном разговоре со «Звездой», еще одна наша соотечественница Наталия Трояновская предположила, что власти Новой Зеландии могли знать о готовящемся нападении.

Она подчеркнула, что в момент инцидента находилась с мужем на деловом обеде, где выступали люди. И в какой-то момент на сцену вышел представитель мэрии, который сообщил о стрельбе в парке.

Сейчас до сотрудников экстренных психологических служб не дозвониться. Люди до сих пор не могут прийти в себя, отмечают россиянки.

Жители миролюбивой Новой Зеландии находятся в шоке от случившегося.

В ближайшее время, по улицам различных городов, пройдут марши и митинги в поддержку мигрантов. Для семей погибших и пострадавших организовали сбор денег.

За первые часы уже удалось собрать несколько сотен тысяч долларов.

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