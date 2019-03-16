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«Всякие глупости»: в СФ ответили экс-генпрокурору Украины, потребовавшему от России ренту за земли Юрия Долгорукого

Ян Брацкий
10:58 16.03.2019
В ответ, сенатор СФ от Крыма предложил взыскать с Украины компенсацию за время нахождения полуострова в ее составе.
«Всякие глупости»: в СФ ответили экс-генпрокурору Украины, потребовавшему от России ренту за земли Юрия Долгорукого
© Фото: Совет Федерации, flickr

В Совфеде прокомментировали предложение бывшего генпрокурора Украины Святослава Пискуна взыскать с России долг за использование земель Киевской Руси в течении 300 лет.

С такой инициативой бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов Украины выступил накануне. В комитете Совета Федерации по международным делам от Республики Крым это предложение навали ерничаньем.

«Пискуну все равно, что говорить. Когда он был генеральным прокурором Украины - сплошь и рядом говорил всякие глупости», - цитирует RT заявление члена комитета СФ от Республики Крым Сергея Цекова.

По словам сенатора, те, кто хорошо знает историю, прекрасно понимает, «как формировались государства».

Поэтому, более реалистичным вариантом является истребование от Украины компенсаций за время нахождения Крыма в ее составе, добавил Цеков.

За этот период на полуострове все разрушалось и ничего не создавалось, считает политик.

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