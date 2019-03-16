В Шереметьево произошло опасное сближение двух самолетов

В столичном аэропорту Шереметьево опасно сблизились два самолета. Инцидент произошел поздним вечером в пятницу, 15 марта.

Участниками происшествия стали британский грузовой Boeing и российский самолет, летевший рейсом Москва – Пекин. Предположительно, причиной сближения стало то, что «грузовик» не смог совершить посадку с первого раза, а заходя на второй круг, не учтя при маневре взлетавший вблизи пассажирский лайнер.

Сработавшая система о сближении предупредила пилотов и столкновения удалось избежать. Пострадавших нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ранее треснувшее во время полета лобовое стекло самолета «Аэрофлота» сняли на видео. Сотрудники Следственного комитета России устанавливают обстоятельства и причины инцидента с самолетом SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево.