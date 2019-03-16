В Совфеде прокомментировали введение Канадой антироссийских санкций

Официальная Оттава не решается вводить санкции в отношении людей, причастных к гибели сотен человек в Ираке, но «с упоением» вводит ограничения в адрес России.

Так сенатор Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал введение Канадой санкций против Москвы, из-за ситуации в Керченском проливе.

«"Высоконравственная" Канада не ввела санкции против Буша, Чейни, Рамсфелда и Блэра, виновных в гибели сотен тысяч людей в Ираке, но с упоением вводит все новые санкции против российских политиков и глав госкомпаний», - написал Пушков на своей странице в Twitter.

Помимо этого, Пушков напомнил о том, что Канада после Второй мировой войны приютила на своей территории множество пособников фашизма. Это, по мнению сенатора, раскрывает «ценности» страны.

Ранее стало известно, что Канада ввела санкции в отношении 114 физических лиц из РФ и 15 компаний.

Среди попавших в немилость канадского правительства угодили глава «Роснефти» Игорь Сечин, руководитель международного комитета Совета Федерации Константин Кочасев, директор «Росгвардии» Виктор Золотов и другие.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября прошлого года. Тогда, экипажи трех украинских военных судов, незаконно пересекли госграницу РФ в акватории Черного моря.

Капитаны игнорировали законные требования сотрудников российских спецслужб и опасно маневрировали, создавая угрозу судоходству.

Все участники провокации, включая нескольких сотрудников СБУ, были задержаны.