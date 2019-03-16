Хлопок газа произошел в жилом доме в Омске
Хлопок газа произошел в жилом доме в Омске.
Хлопок газа произошел в жилом доме в Омске.
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Хлопок газа произошел в жилом доме в Омске
Хлопок газа произошел в жилом доме в Омске.
Хлопок газа произошел в жилом доме в Омске.
В ДPУГИХ CMИ
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