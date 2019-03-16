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У Третьяковки выстроилась очередь их желающих посетить выставку Репина

Елена Ширяева
09:55 16.03.2019
На выставке Репина публике представят почти триста полотен признанного мастера живописи.
© Фото: ТРК «Звезда»

В Москве у здания Третьяковки на Крымском валу - ажиотаж. Очередь на Репина начала собираться еще затемно.

До открытия самой ожидаемой выставки года - меньше часа. Еще немного - и почти триста шедевров великого живописца станут доступны. Для публики, но не для воров. Уроки Куинджи в Третьяковке выучили.

Сверхчувствительные датчики не картинах пищат. Но тревожные кнопки отключают. Быть ближе к искусству в этот раз можно. Ради удачного кадра.

В центре внимания телекамер - «Царица Софья». Дебют исторического портрета Репина. Сто тридцать девять лет назад, в не «по-царски» изображенной особе, увидели «мужиковатое» лицо. Сейчас же - эта реалистичность приковывает внимание людей со всего мира.

«Приехал из Аргентины. Репин очень реалистично видел историю России. Он совершен в своей технике рисования», – поделился своими впечатлениями посол из Аргентины Алехандро Родригес Галлан.

Выставок работ Репина такого масштаба еще не было. Как и картин такого масштаба. «Торжественное заседание горсовета».

Эту картину впервые вывезли из Русского музея. Доставка - целая спецоперация. Полотно снимали тросами, накатывали на вал. После вешали силами 10 человек. Но, и Репину с ней было нелегко, он изобразил на ней 80 фигур.

«Он сделал эскиз маслом. Взял с собой фотоаппарат и сделал несколько снимков, которые лежат в архиве», - напомнила куратор выставки Татьяна Юденкова.

О стоимости картины музейщики не говорят. Слишком много нолей в суммах.

После кражи пейзажа «Ай-Петри» Куинджи в январе, в Третьяковской галерее - новая система безопасности.

Директор музея Зельфира Трегулова показывает меры защиты. Ближе, чем на 50 сантиметров к картине не подойти. Иначе сработает сигнализация. У каждого полотна - своя. И датчики блокировки, которые не позволят снять картину.

«Мы договорились с Росгвардией, что в зале будет находиться вооруженный сотрудник», - рассказала в интервью директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

К Репину всегда выстраивалась очередь. Сейчас и тогда. Тургенев, Николай второй, Мережковский, Гиппиус. Герои его портретов, которые так любил переписывать темпераментный художник.

Очереди и аншлаг. Вот, что значит слава. Репин предвидел ее словами - «Меня поймут через 50 лет».

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