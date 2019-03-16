В Благовещенске полыхает цех по производству полистирола
Пожарные расчеты прибыли на место через 8 минут после начала возгорания.
© Видео: Альфа канал, Youtube © Фото: Типичный Благовещенск, VK
В Благовещенске загорелся цех по производству полистирола. Инцидент произошел в здании на пересечении улиц Октябрьской и Партизанской.
Пожарные расчеты прибыли на место через 8 минут после начала возгорания. Позже к месту пришлось направить дополнительные силы. Об этом сообщает ГУ МЧС по Амурской области.
В общей сложности в тушении было задействовано 39 человек личного состава, включая Благовещенский гарнизон, и 12 единиц техники. По состоянию на настоящий момент, открытое горение в цехе ликвидировано.